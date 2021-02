Carmat : sans surprise ?

Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Carmat reste stable sur les 31,70 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé lancer une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec délai de priorité de 5 jours de bourse à titre irréductible des actionnaires, d'un montant initial de 50 ME pouvant être porté jusqu'à 57,5 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

La réalisation de l'Offre à hauteur du montant initialement prévu de 50 ME permettrait à Carmat de financer l'ensemble de ses activités jusqu'à mi-2022.

"Nous attendions l'annonce de cette opération" commente Portzamparc. "Au regard du lancement commercial prochain d'Aeson, de l'augmentation en capacité de production associée, ainsi que des différentes études cliniques en cours, la trésorerie de Carmat devait être renforcée... Nous avions estimé que la taille de l'opération devait être d'au moins 60 ME, donc légèrement au dessus de celle annoncé aujourd'hui (notons que la société s'engage à ne pas relever de fonds dans les 6 mois). Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours abaissé de 59 à 54,7 euros" conclut l'analyste.