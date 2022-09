Carmat s'enflamme, reprise des implantations attendue en octobre

(Boursier.com) — Carmat bondit de plus de 8% à 13,9 euros en début de séance à Paris, les investisseurs se montrant rassurés par le point semestriel de la société, qui a réussi à maîtriser ses dépenses en l'absence de revenus. En raison de la suspension volontaire, à titre temporaire, des implantations de son coeur artificiel Aeson, décidée le 2 décembre 2021, le groupe spécialisé dans le coeur artificiel orthotopique n'a en effet enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2022. La société est en cours de reconstitution d'un stock de prothèses implantables, avec pour objectif de reprendre les implantations d'Aeson en octobre 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités compétentes.

La perte opérationnelle s'est maintenue à 25,1 ME (-25,5 ME au 1er semestre 2021) alors que la trésorerie au 30 juin s'établit à 47,4 ME. Les ressources financières certaines dont dispose Carmat devraient lui permettre de financer ses activités, selon son business-plan actuel, jusqu'à l'horizon de mars 2023. La société a confiance dans le fait d'être bien positionnée pour obtenir dans le futur les ressources financières nécessaires à la poursuite de son développement et de la commercialisation d'Aeson.

Malgré le succès de la dernière AK, le cashburn très important (environ 60 ME par an) réduit la visibilité à moins de six mois, note Portzamparc. Par ailleurs, la reprise des ventes au mois d'octobre n'aura que peu d'impact sur la trésorerie. Pour rappel, le courtier attend un CA de seulement 1 ME en 2022. Ainsi, il fait l'hypothèse que la société devra vraisemblablement avoir recours à une AK au T1 2023 d'un montant de 60 ME, soit un an de visibilité financière. Ses hypothèses incluent une opération à 20 euros par action, tenant compte de la reprise des implantations en octobre et donnant lieu à l'émissions de 3 millions d'actions nouvelles. A l''achat' sur le dossier, Portzamparc ajuste son objectif de cours de 31,6 à 29 euros.