Carmat s'enflamme après les annonces !

(Boursier.com) — Carmat bondit de 25% à 12 euros dans un volume fourni ce matin, alors que le groupe vient d'annoncer le redémarrage de la production et de confirmer l'objectif de reprise des implantations de son coeur artificiel Aeson en octobre 2022.

Suite à la caractérisation des défauts de qualité sur les deux composants qui étaient à l'origine d'incidents sur certaines de ses prothèses, Carmat a défini, en étroite collaboration avec ses fournisseurs, les actions correctives requises. Celles-ci sont désormais mises en oeuvre dans les processus de production des fournisseurs concernés, et incluent en particulier des contrôles renforcés. Compte tenu des délais de production des prothèses tant chez ses fournisseurs que dans son usine de Bois-d'Arcy, Carmat confirme ainsi pouvoir disposer de nouvelles prothèses implantables en octobre 2022.

En parallèle, la société poursuit son dialogue avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes (l'ANSM en France et la Food & Drug Administration aux Etats-Unis), dont l'autorisation est nécessaire pour reprendre les implantations.

Ces éléments permettent à Carmat de confirmer son objectif de reprise des implantations dans les cadres commercial et clinique au mois d'octobre 2022.

Du fait du manque de solutions thérapeutiques disponibles, auquel sont confrontés les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée, Carmat constate une demande soutenue des cardiologues pour le système Aeson, portée en particulier par le retour positif des médecins ayant déjà implanté ce dispositif.

Carmat continue ainsi à former de nouveaux centres, en Allemagne et dans d'autres pays européens, afin d'être en mesure de répondre, dans la mesure du possible, à cette demande une fois la suspension des implantations levée.

Stéphane Piat, directeur général de Carmat, conclut : "Je souhaite saluer la forte mobilisation des équipes Carmat, qui en apportant leur soutien et leur expertise à nos fournisseurs, ont permis la mise en place très rapide dans les processus de fabrication, de changements nécessaires pour améliorer la robustesse et la fiabilité des composants en cause dans les incidents que nous avons connus en 2021. Grâce à cette étroite collaboration, la reprise de la production, intégrant ces changements, est maintenant effective.

Ceci nous permet, compte tenu de nos délais d'approvisionnement et de production, de confirmer notre objectif de mise à disposition des équipes médicales, de prothèses implantables dès le mois d'octobre 2022, et donc de reprise de nos implantations à cette date, sous réserve bien entendu de l'accord de l'organisme notifié DEKRA et des autorités compétentes, avec qui nous poursuivons par ailleurs un dialogue constructif".