Carmat : retour sur les 25 euros

(Boursier.com) — Carmat recule de 3,5% ce lundi à 25 euros, alors que le groupe a annoncé l'émission d une deuxième tranche de BSA dans la cadre de sa ligne de financement en fonds propres Kepler Cheuvreux.

Le 27 septembre 2018, Carmat avait mis en place avec Kepler Cheuvreux un contrat de financement en fonds propre (equity line) d'un montant maximal de 25 ME, pour une durée de trois ans.

La première tranche de 400.000 BSA, émise en septembre 2018, a permis à ce jour à la société de bénéficier dans le cadre de ce contrat d'un financement de 9,1 ME.

L'émission de la deuxième tranche de 650.000 BSA permettra à Kepler Cheuvreux, à sa propre initiative et sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, de souscrire au maximum 650.000 actions nouvelles, pour un montant potentiel maximum de 15,9 ME.

"Cette deuxième tranche prolonge la visibilité financière au delà du S1 2022... Toutefois, au regard des dépenses à venir, liées à la commercialisation d'Aeson et à l'augmentation des capacités de production, un financement est selon nous à prévoir à horizon du S1 2022" commente Portzamparc qui reste malgré tout à l'achat sur le dossier en visant un cours de 45 euros.