Carmat : rendez-vous attendu

(Boursier.com) — Carmat recule de 1,4% à 20,70 euros, alors que le groupe a confirmé ses objectifs pour 2020. Le groupe évoque des charges d'exploitation maîtrisées dans un contexte d'intensification de la stratégie d'accès au marché européen. La trésorerie au 31 décembre 2019 restait solide à 55,5 ME, offrant une visibilité financière jusqu'à mi-2021.

Le coeur artificiel étant encore en développement clinique, Carmat n'a généré aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019. La perte d'exploitation de l'exercice s'élève à 42,4 ME, en légère amélioration par rapport à 2018 (perte d'exploitation de 42,8 ME en 2018). Au cours de l'exercice 2019, les dépenses d'exploitation se sont élevées à 43,1 ME, en légère baisse de 0,4 ME par rapport à l'exercice 2018, grâce à un effort de rationalisation des coûts, notamment au second semestre.

Le passage du résultat financier de -0,9 ME en 2018 à -1,8 ME en 2019 s'explique par l'augmentation des intérêts d'emprunt, la société ayant procédé, fin janvier 2019, au tirage de la première tranche de 10 ME de l'emprunt de 30 ME accordé sous conditions par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en décembre 2018.

Après prise en compte du résultat exceptionnel (-0,1 ME) et du crédit d'impôt recherche de (+1,6 ME), le résultat net de l'exercice 2019 ressort en perte de 42,6 ME, contre une perte de 41,7 ME en 2018. "Une publication sans surprise marquée par la stabilisation des charges et pertes opérationnelles" commente Portzamparc pour qui la principale attente pour 2020 sera l'obtention du marquage CE prévue pour la fin d'année... Verdict : "acheter en visant un cours de 22,90 euros".