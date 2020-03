Carmat : rendez-vous à l'assemblée générale mixte du 30 mars

Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Carmat, concepteur et développeur du projet de coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière que les documents relatifs à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le lundi 30 mars 2020 à 10 heures, au Business Center Edouard VII, 23 square Edouard VII, 75009 Paris, sont disponibles sur simple demande auprès de la société, ou peuvent être consultés en ligne sur le site internet du groupe.