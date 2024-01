Carmat recule après les annonces

(Boursier.com) — Carmat recule de 7,8% ce lundi à 4,10 euros, alors que le groupe concepteur et développeur du coeur artificiel total a annoncé la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public, pour un montant total brut (y compris la prime d'émission) de 16,5 ME incluant l'exercice partiel de l'option de surallocation consentie par la Société au Chef de File et Teneur de Livres pour un montant brut de 1,5 ME.

Utilisation du produit net de l'Offre

La société prévoit d'utiliser les fonds levés pour renforcer ses capitaux propres et financer son besoin en fonds de roulement à court terme ; et en particulier pour poursuivre le développement de sa production et de ses ventes, ainsi que son essai clinique EFICAS en France.

A la suite de cette augmentation de capital, la Société estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois à 50 ou 35 ME, selon les résultats de ses discussions en cours avec ses créanciers financiers, lesquels sont attendus durant le premier trimestre de 2024.

En l'absence de concrétisation d'un accord définitif avec la BEI, le besoin de financement de CARMAT sur les 12 prochains mois serait de l'ordre de 50 ME et la Société pourrait, sans autres nouveaux financements, poursuivre ses activités jusqu'au 22 février 2024.

Dans l'hypothèse d'une mise en oeuvre de l'accord de principe conditionné avec la BEI, ce besoin de financement serait réduit à 35 ME, et l'horizon de financement de la Société serait, sans autres nouveaux financements, étendu à mi-mai 2024.

Carmat anticipe la conclusion d'un accord avec ses créanciers financiers d'ici la fin du premier trimestre 2024, et continue par ailleurs à travailler très activement à la sécurisation à court-terme de financements supplémentaires, lui permettant d'étendre son horizon financier.

Modalités de l'Offre

Le directeur général de la société a décidé le dimanche 28 janvier 2024 l'émission de 3.759.399 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 3,99 euros (prime d'émission incluse), représentant une augmentation de capital d'un montant total de 15.000.002,01 euros (prime d'émission incluse). Cette augmentation de capital a été augmentée d'un nombre de 382 071 actions ordinaires nouvelles supplémentaires, représentant un montant additionnel de 1.524.463,29 euros (prime d'émission incluse), à la suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation consentie par la Société au Chef de File et Teneur de Livres.

Les Actions Nouvelles ont été allouées de la manière suivante :

-2.314.819 Actions Nouvelles ont été allouées aux souscriptions dans le cadre du Placement Global, dont 814 534 au bénéfice des investisseurs ayant consenti un engagement de souscription et 352.173 au bénéfice des investisseurs ayant consenti un engagement de garantie (représentant un taux de service d'environ 24% du montant de leurs engagements initiaux) ; et

-1.826.651 Actions Nouvelles ont été allouées aux souscriptions dans le cadre de l'Offre au Public.

En contrepartie de leurs engagements de garantie, les investisseurs garants ont bénéficié d'une rémunération égale à 0,32 ME (correspondant à 5% du montant de leur engagement total et 2% du montant effectivement appelé).

Portzamparc souligne que le remboursement de la première tranche de la dette BEI fait peser un "risque important sur la trésorerie de la société" mais reste confiant dans la mise en place du plan d'action pour différer le remboursement. De quoi rester à l'achat sur le dossier...