Carmat : recherché après les annonces

Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Carmat est recherché ce lundi matin après avoir réalisé la première implantation d'un coeur artificiel total au Danemark. Cette implantation marque la reprise du recrutement dans l'étude pivot et porte le nombre total de patients à 13. Conformément aux bonnes pratiques cliniques et sous réserve d'obligations réglementaires ou de circonstances particulières, la firme ne communiquera pas individuellement sur les implantations des patients et leur état de santé. En revanche, elle prévoit de communiquer sur l'avancement général du processus de marquage CE ou lors du franchissement d'étapes significatives de l'étude Pivot, telles que l'ouverture de nouveaux centres et l'avancement général du recrutement.

"La récente levée de certaines restrictions liées à la pandémie de Covid-19 a donc permis la reprise du recrutement. Une bonne nouvelle pour Carmat, qui, rappelons-le, attend son marquage CE d'ici la fin de l'année", souligne Portzamparc, à l''achat' sur la valeur.

Dans des volumes épais, le titre bondit de 7,5% à 20,3 euros à Paris.