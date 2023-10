Carmat rebondit après les annonces

(Boursier.com) — Carmat remonte ce lundi de 12% à 4,05 euros après avoir annoncé aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 7 millions d'euros souscrite dans sa grande majorité par plusieurs de ses actionnaires financiers historiques.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'augmentation de capital pour soutenir ses activités dans les mois qui viennent, et plus particulièrement le développement de ses ventes et la poursuite de ses essais cliniques.

Compte tenu de ses efforts de maîtrise des coûts et de ses prévisions commerciales, Carmat estime désormais son horizon de financement au début de l'année 2024.

En parallèle, Carmat entend appliquer une rigoureuse discipline financière, et travaille très activement sur d'autres solutions de financement et mesures, pour améliorer sa structure financière et alléger ses contraintes de trésorerie.

La société estime, sur la base de son business plan, qu'il lui faudra sécuriser environ 50 ME de financements supplémentaires pour assurer son exploitation et ses investissements jusqu'à fin octobre 20241, montant auquel il faut ajouter celui de la première tranche de l'emprunt BEI2 d'un montant de 14,7 ME (principal et intérêts), exigible au 31 janvier 2024.

Portzamparc ajuste son cours cible de 19,3 à 14,5 euros, alors que l'analyste souligne que l'opération constitue juste une soudure pour terminer l'année en attendant une opération de plus vaste ampleur...