Carmat réalise une augmentation de capital d'un montant de 7 ME auprès de plusieurs actionnaires financiers historiques

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 7 millions d'euros souscrite dans sa grande majorité par plusieurs de ses actionnaires financiers historiques.

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, a déclaré : "Alors que l'amorce de la dynamique des ventes d'Aeson se confirme ces dernières semaines, je suis très heureux de la marque de confiance de trois de nos actionnaires historiques (Lohas, Santé Holdings et Therabel Invest) dans notre projet. Leur soutien financier va nous permettre de poursuivre, au cours des prochains mois, le déploiement de notre plan stratégique, et tout particulièrement de soutenir l'accélération de nos ventes et de notre étude clinique EFICAS en France.

Nous travaillons par ailleurs très activement sur d'autres solutions de financement et mesures qui, combinées à une stricte discipline financière, devraient nous permettre d'étendre davantage notre visibilité financière.

Nous sommes confiants dans la robustesse et la sécurité de notre coeur artificiel, et dans son fort potentiel, et résolus à mener CARMAT sur la voie du succès commercial et de la rentabilité, avec le soutien de nos équipes, de nos actionnaires et de nos partenaires, dans l'intérêt des patients atteints d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée."

Utilisation du produit de l'Augmentation de Capital

Comme annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels 2023, la société anticipe :

*un développement de ses ventes en Europe avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 6 ME sur le 2nd semestre 2023, suivi d'une forte hausse en 2024 ;

*l'atteinte d'une capacité de production de 500 coeurs par an en fin d'année 2023 ;

*30 centres opérationnels pour des implantations commerciales en fin d'année 2023 ;

*une accélération des implantations dans le cadre de l'étude EFICAS en France ;

*une soumission du dossier d'obtention de "PMA" (Etats-Unis) d'ici fin 2026.

A date, l'amorce de la dynamique des ventes se confirme, avec un rythme d'une implantation par semaine, atteint au cours des trois dernières semaines.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'Augmentation de Capital pour soutenir ses activités dans les mois qui viennent, et plus particulièrement le développement de ses ventes et la poursuite de ses essais cliniques.

Compte tenu de ses efforts de maîtrise des coûts et de ses prévisions commerciales, CARMAT estime son horizon de financement au début de l'année 2024.

En parallèle, la société entend appliquer une rigoureuse discipline financière, et travaille très activement sur d'autres solutions de financement et mesures, pour améliorer sa structure financière et alléger ses contraintes de trésorerie.

La société estime, sur la base de son business plan, qu'il lui faudra sécuriser environ 50 ME de financements supplémentaires pour assurer son exploitation et ses investissements jusqu'à fin octobre 20241, montant auquel il faut ajouter celui de la première tranche de l'emprunt BEI2 d'un montant de 14,7 ME (principal et intérêts), exigible au 31 janvier 2024.

Principales caractéristiques de l'Augmentation de Capital

Le conseil d'administration de CARMAT, faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée au titre de la seizième résolution de l'assemblée générale mixte de la Société en date du 11 mai 2023 (augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (à savoir les personnes physiques, sociétés ou fonds d'investissement français ou étrangers investissant à titre habituel, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 36 mois précédant l'émission considérée, dans le secteur des sciences de la vie et des technologies)) et conformément aux articles L. 225-138 et suivants du code de commerce, a décidé le 15 octobre 2023 de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 7 ME, par émission de 1.944.442 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,04 euro chacune à un prix de 3,60 euros et a fixé la durée de la période pour souscrire et verser les fonds à une semaine.

Le prix de souscription correspond au cours de clôture en date du 13 octobre 2023. Il représente 94,1% de la moyenne des cours pondérée des volumes de l'action CARMAT des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission.

Les actionnaires existants Lohas SARL, Santé Holdings SRL et Therabel Invest SàRL, détenant respectivement 8,3%, 8% et 2,4% du capital, ont souscrit à l'Augmentation de Capital respectivement pour un montant de 3,75 millions d'euros, 2,5 millions d'euros, et 500.000 euros. Monsieur Olivier Revol a par ailleurs participé à hauteur de 250.000 euros.

Il est précisé que les souscripteurs également administrateurs au sein du conseil d'administration de CARMAT n'ont pas pris part au vote de l'Augmentation de Capital lors de la séance du conseil d'administration du 15 octobre 2023.