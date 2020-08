Carmat : publication dans le Journal of Heart and Lung Transplantation

(Boursier.com) — Carmat annonce la publication, avant la parution dans l'édition papier, de l'expérience du pont vers la transplantation réalisée au cours de l'étude PIVOT dans le Journal of Heart and Lung Transplantation, la revue à comité de lecture la plus reconnue dans le domaine de la transplantation. L'article a analysé les données de sept patients éligibles à la transplantation recrutés dans l'étude PIVOT par les équipes chirurgicales de Prague (République tchèque) et de Nur-Sultan (Kazakhstan).

Les cinq patients qui sont sortis de l'hôpital avec le dispositif Carmat après une durée médiane de 48 jours ont tous retrouvé un état optimal pour recevoir un coeur de donneur. Ils ont reçu des coeurs de donneurs après une durée médiane de 243 jours d'utilisation du dispositif Carmat dans le cadre d'un suivi essentiellement ambulatoire. La procédure d'explantation du dispositif Carmat et la procédure de transplantation cardiaque consécutive se sont déroulées sans incident dans les cinq cas. Tous les patients transplantés ont pu rentrer chez eux après la transplantation avec un taux de survie de 80% à 12 mois, étant donné qu'un patient a développé une pneumonie suivie d'un accident vasculaire cérébral ischémique invalidant dix semaines après la transplantation et est décédé le 110ème jour.

Pour rappel, l'objectif primaire de l'étude PIVOT correspond à 6 mois de survie avec la bioprothèse ou à une transplantation cardiaque réussie dans les 6 mois suivant l'implantation du dispositif.