Carmat présente ses perspectives de développement

(Boursier.com) — CARMAT , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce avoir franchi le cap des 50 implantations de son coeur artificiel total et fait le point sur ses réalisations et perspectives.

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, a déclaré : "CARMAT a fêté en 2023 ses 15 ans. C'est une très grande fierté, pour CARMAT et ses équipes, d'annoncer le franchissement du cap des 50 implantations d'Aeson, depuis la 1ère réalisée en décembre 2013. Ce cap constitue un succès important et témoigne également d'une reconnaissance de notre thérapie par de grands noms de la cardiologie.

Fondée sur la base des travaux de l'icône de la chirurgie cardiaque, le Professeur Alain Carpentier, CARMAT a vocation à traiter le problème majeur de l'insuffisance cardiaque, première cause de mortalité au monde, en remplaçant le coeur malade par un coeur artificiel bioprothétique. Les 15 dernières années ont été intenses en recherche et développement, et ont permis d'aboutir à une innovation de rupture unique dans le domaine de la cardiologie. L'année 2023 a été particulièrement structurante pour la société, avec une accélération marquée des ventes sur le dernier trimestre, un nombre significatif de centres formés aux implantations, une capacité de production accrue permettant de faire face à la demande, ainsi qu'un renforcement du profil de sécurité du coeur Aeson grâce notamment à une amélioration logicielle, un catalyseur significatif pour notre ambition long-terme de faire d'Aeson une "thérapie de destination" c'est-à-dire permettant un support du patient au long cours, sans transplantation cardiaque ultérieure.

L'ensemble de ces avancées constitue un socle solide, pour un déploiement commercial d'envergure, permettant à CARMAT de réaliser son objectif ultime d'apporter aux patients en attente d'un coeur humain, une solution thérapeutique et un confort de vie. Nous abordons 2024 avec confiance et une grande détermination à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés."

Une rupture technologique unique : depuis 2008, 15 années d'innovation au service des patients

Fruit de 15 années de recherche et de la convergence de nombre de technologies de pointe, le coeur artificiel Aeson est un dispositif unique, dont l'objectif est de "répliquer" au plus près le fonctionnement d'un coeur humain.

Seul dispositif au monde à être à la fois pulsatile, hémocompatible et auto-régulé, Aeson permet à la fois de sauver des vies, et d'offrir qualité de vie au patient.

Dispositif "intelligent", Aeson adapte en temps réel le débit sanguin et gère des flux différenciés entre la partie droite et la partie gauche du coeur, en fonction des besoins et de l'activité du patient ; et ceci sans risque de rejet, sans traitement médicamenteux contraignant, et avec un profil de sécurité supérieur à celui de tous les autres dispositifs comparables.

Une thérapie adoptée par la communauté médicale : depuis l'origine, 50 implantations réalisées dans 8 pays

Depuis la 1ère implantation en décembre 2013, Aeson s'est largement diffusé dans la cadre d'essais cliniques puis dans le cadre commercial : 50 patients ont ainsi bénéficié du coeur Aeson dans 8 pays différents, portant le cumul d'expérience à plus de 19 années-patients. A ce jour, 13 patients vivent avec le dispositif Aeson.

Sur les 17 implantations réalisées en 2023, 10 l'ont été dans la cadre de l'étude clinique EFICAS, dans 6 hôpitaux différents à Paris, Lille, Lyon, Le Plessis-Robinson et Montpellier, et 7 dans le cadre commercial, à l'international, en Allemagne et en Italie.

Aeson, qui bénéficie d'un soutien appuyé de la part de cardiologues de renom en Europe et aux Etats-Unis, devient une solution de référence pour les patients éligibles à la transplantation, en attente de la disponibilité d'un coeur humain.

2023, une année pivot marquée en particulier par l'amorce de la dynamique commerciale

Solide dynamique des ventes depuis le dernier trimestre 2023

Au cours de l'exercice 2023, CARMAT a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 ME correspondant à la vente de 17 prothèses Aeson, dont 11 au cours du dernier trimestre, démontrant ainsi une solide amorce de dynamique commerciale (avec un rythme d'environ une implantation par semaine atteint depuis fin septembre), soutenue par la capacité de CARMAT à déployer sa thérapie à grande échelle sur le plan industriel et commercial.

33 hôpitaux, dans 11 pays différents, sont formés et donc prêts pour la réalisation d'implantations d'Aeson dans le cadre commercial ; et 8 hôpitaux français le sont également pour des implantations dans le cadre de l'étude clinique EFICAS.

Une capacité de production portée à 500 coeurs par an

En 2023, CARMAT a continué à investir dans son outil industriel, en particulier avec la mise en service de son deuxième bâtiment de production à Bois-d'Arcy, permettant ainsi d'augmenter sa capacité de production à 500 coeurs par an dès début 2024, ce qui correspond à un potentiel de chiffres d'affaires annuel de l'ordre de 100 ME.

Fiabilité d'Aeson renforcée

En 2023, Aeson a continué à confirmer un profil de sécurité qui le démarque nettement de tous les autres systèmes d'assistance circulatoire mécaniques : depuis son origine, Aeson n'a donné lieu à aucun saignement gastro-intestinal ni à aucun accident vasculaire cérébral (AVC) invalidant.

En fin d'année, CARMAT a de surcroît annoncé une amélioration logicielle d'Aeson, qui vient renforcer de manière significative le profil de sécurité de son dispositif : désormais, pour beaucoup des dysfonctionnements potentiels liés à des composants électroniques de la prothèse, le logiciel d'Aeson viendra automatiquement "corriger" ces défauts en adaptant de manière appropriée le fonctionnement de la prothèse, de sorte que le support du patient ne soit pas impacté.

Des perspectives de croissance fortes se concrétisant dès 2024

Compte tenu des étapes décisives franchies en 2023, et de la tendance des ventes observée ces derniers mois, la société est confiante dans la poursuite de la dynamique de ses implantations et dans le succès du déploiement de sa feuille de route stratégique.

Pour 2024, CARMAT a pour objectifs clés :

-L'atteinte d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 à 20 ME ;

-Une cinquantaine d'hôpitaux formés pour des implantations commerciales en fin d'année ;

-La réalisation d'une trentaine d'implantations dans le cadre de l'étude EFICAS en France ;

-Une réduction de sa consommation de trésorerie (exploitation et investissements) de l'ordre de 20% par rapport à 2023.

Par ailleurs, la Société maintient son objectif de soumission à la FDA d'ici fin 2026, de son dossier visant l'obtention de la "PMA", ce qui lui permettrait de démarrer la commercialisation d'Aeson aux Etats-Unis en 2027. Elle confirme également son objectif d'atteinte de son seuil de rentabilité ("breakeven") en 2027.

Un objectif de "thérapie de destination"

L'objectif ultime de CARMAT est d'offrir non seulement une solution temporaire (" pont à la transplantation ") aux patients éligibles à la transplantation en attente d'un greffon humain, mais également une solution " définitive " aux patients qui ne sont pas éligibles à une transplantation, et qui resteraient ainsi sous le support du dispositif CARMAT au long cours, communément appelée la " thérapie de destination[9] ".

Compte tenu des caractéristiques uniques d'Aeson, en particulier de son profil de biocompatibilité confirmé, et de son profil de sécurité en constante amélioration, CARMAT estime que son coeur artificiel est aujourd'hui le seul dispositif existant ayant le potentiel pour devenir une solution d'assistance circulatoire mécanique bi-ventriculaire "de destination". Cette indication représente un potentiel de marché additionnel immense à l'échelle mondiale.

Sur la base, notamment, des données qu'elle aura accumulées via ses essais cliniques, et en " vie réelle " dans le cadre du suivi des patients implantés à titre commercial, CARMAT estime raisonnable l'obtention à horizon de quelques années, de cette indication de thérapie de destination ; et ainsi de pouvoir offrir une solution à des milliers de patients actuellement en situation d'impasse thérapeutique.

Extension de l'horizon financier : lancement prochain d'une augmentation de capital

Sur la seule base de ses ressources financières certaines, CARMAT dispose actuellement d'un horizon financier à fin janvier 2024. La société estime, selon son business-plan actuel, qu'il lui faudra sécuriser environ 50 MEUR[10] pour assurer son financement courant sur les 12 prochains mois.

A ce titre, CARMAT prévoit de lancer très prochainement une augmentation de capital qui devrait lui permettre d'étendre son horizon financier au-delà de fin janvier 2024. Les modalités de cette opération seront détaillées dans un communiqué dédié...