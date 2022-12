Carmat obtient une subvention de 2,5 ME et un investissement potentiel de 15 ME

(Boursier.com) — Carmat a été sélectionnée par le Conseil européen afin d'intégrer son programme d'accélération (EIC Accelerator) qui distingue les entreprises les plus innovantes en Europe.

A l'issue d'un processus d'évaluation très sélectif et rigoureux, le coeur artificiel Aeson a été reconnu comme une innovation médicale de grande qualité visant à apporter une solution pertinente à un problème de santé publique dont les besoins non satisfaits sont importants. A ce titre, Carmat a obtenu l'enveloppe maximale possible dans la cadre de ce programme, à savoir une subvention non-dilutive de 2,5 millions d'euros, destinée notamment à accompagner l'industrialisation d'Aeson, et un financement optionnel en fonds propres du fonds du Conseil Européen de l'innovation (EIC Fund), d'un montant de 15 ME, destiné en particulier à soutenir la commercialisation d'Aeson en Europe.

Les termes et conditions du financement optionnel en fonds propres seront précisés ultérieurement.

Rappelons qu'EIC Accelerator est un programme de financement destiné aux entreprises innovantes qui a pour ambition de soutenir la création de licornes européennes, en les aidant à mettre sur le marché des innovations de rupture.