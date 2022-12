Carmat : nomination d'Alexandre Conroy en qualité de Président du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la cooptation d'Alexandre Conroy au Conseil d'administration de la Société en remplacement de Jean-Pierre Garnier, Président du Conseil d'administration démissionnaire pour raisons personnelles, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, et sa nomination en qualité de Président du Conseil.

Diplômé d'HEC Paris, Alexandre Conroy (59 ans) a fait ses débuts au sein de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Il a ensuite fait l'essentiel de sa carrière au sein de Becton Dickinson & Co (NYSE), groupe spécialisé dans les dispositifs médicaux, le diagnostic et les sciences de la vie. Au cours de ses 31 années au sein de cette organisation, il a notamment occupé les postes de Président de l'unité Pharmaceutical Systems, Président des régions Amériques et EMEA et Président de l'unité Medication Delivery Solutions dans des contextes de croissance, de redressement et d'intégration d'acquisitions. De 2019 à 2022, Alexandre Conroy a dirigé les opérations industrielles mondiales du groupe dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses impacts sur les chaînes d'approvisionnement.

Alexandre Conroy a été membre du comité exécutif et "corporate officer" de Becton Dickinson & Co, et sa carrière professionnelle l'a conduit à vivre en Argentine, aux États-Unis et en Europe.

Jean-Pierre Garnier, actuel Président du Conseil d'administration de CARMAT, déclare : "J'ai été ravi de pouvoir contribuer au développement de CARMAT durant les quatre dernières années, et en particulier d'atteindre avec succès l'étape de la commercialisation d'Aeson. Le Conseil d'administration est enthousiaste à l'idée de poursuivre sa montée en puissance sous la présidence de M. Alexandre Conroy. Alexandre réunit toutes les compétences nécessaires pour piloter avec succès, aux côtés de Stéphane Piat, le développement industriel et commercial de la Société. Ce binôme fortement expérimenté dispose de tous les atouts pour faire de CARMAT un des champions du dispositif médical dans le domaine de l'insuffisance cardiaque."

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, précise : "Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Pierre Garnier pour son soutien durant ces années cruciales pour CARMAT. Je suis également très heureux de pouvoir faire désormais équipe avec M. Alexandre Conroy. Nous pourrons nous appuyer sur son expérience exceptionnelle dans le domaine de la santé pour assurer le développement de notre thérapie innovante."

Alexandre Conroy, nouveau Président du Conseil d'Administration de CARMAT, conclut : "J'ai passé l'ensemble de ma carrière au sein de l'industrie des technologies médicales, et le coeur Aeson représente ce que l'on peut qualifier de véritable "innovation de rupture". Ce dispositif recèle un potentiel immense et peut devenir un nouveau standard dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Je suis très heureux de pouvoir contribuer à son développement avec l'ensemble du Conseil d'administration et l'équipe managériale. Je suis certain que forts du talent des équipes qui nous entourent, nous saurons pleinement exploiter le potentiel médical d'Aeson au service des patients et faire de CARMAT une "success story" de l'industrie médicale française."