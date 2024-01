Carmat : net repli, l'augmentation de capital se précise

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Carmat se replie de 7,5% à 4,8 euros après un point quelque peu décevant. Au cours de l'exercice 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 ME, correspondant à la vente de 17 prothèses Aeson, contre une guidance de 4 à 6 ME.

Compte tenu des étapes décisives franchies en 2023, et de la tendance des ventes observée ces derniers mois, la société est confiante dans la poursuite de la dynamique de ses implantations et dans le succès du déploiement de sa feuille de route stratégique. Pour 2024, elle vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 à 20 ME ; une cinquantaine d'hôpitaux formés pour des implantations commerciales en fin d'année ; la réalisation d'une trentaine d'implantations dans le cadre de l'étude EFICAS en France ; et une réduction de sa consommation de trésorerie (exploitation et investissements) de l'ordre de 20% par rapport à 2023.

Sur la seule base de ses ressources financières certaines, Carmat a précisé disposer actuellement d'un horizon financier à fin janvier 2024. La société estime, selon son business-plan actuel, qu'il lui faudra sécuriser environ 50 ME pour assurer son financement courant sur les 12 prochains mois. A ce titre, le management prévoit de lancer très prochainement une augmentation de capital qui devrait lui permettre d'étendre son horizon financier au-delà de fin janvier 2024.

Comme l'indique Oddo BHF, le principal défi du groupe reste avant tout de consolider sa trésorerie. Un appel au marché est certain mais les modalités ne sont pas encore connues. En parallèle, malgré des ventes en deçà de la guidance 2023, le broker souligne que le groupe est reparti sur de bons rails au niveau commercial avec une reprise nette de l'activité au second semestre.