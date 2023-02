Carmat maintient ses objectifs

(Boursier.com) — Carmat annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et confirme ses objectifs financiers 2023. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 s'élève à 0,3 ME. Il correspond à la vente de 2 coeurs artificiels Aeson depuis la reprise des implantations en novembre dernier, dont un dans le cadre commercial en Allemagne et le second dans le cadre de l'étude clinique EFICAS en France. La perte d'exploitation a été "contenue" à 51,9 ME en 2022 grâce à une maitrise volontariste des dépenses, contre une perte de 60,4 ME en 2021 qui intégrait une charge non récurrente de 8,1 ME liée à des problèmes qualité. Après prise en compte du résultat financier (-3,8 ME), du résultat exceptionnel, et du crédit d'impôt recherche (+2,1 ME), la perte nette de 2022 s'élève à 53,7 ME, en amélioration de 8,2 ME. Au 31 décembre 2022, la trésorerie de la Société s'établit à 51,4 ME, en augmentation de 12,2 ME. L'endettement financier net au 31 décembre 2022 s'établit à 3,9 ME.

Les ressources financières immédiatement disponibles, constituées de la trésorerie de 51,4 ME, devraient permettre à Carmat de financer ses activités, selon son business plan actuel, jusque fin juillet 2023, et ceci sans financement complémentaire. En outre, la Société bénéficie d'un crédit d'impôt recherche (CIR) de 2,1 ME. Elle a également annoncé en décembre 2022 l'obtention, en tant que lauréate du programme 'EIC Accelerator' de l'UE, d'une subvention de 2,5 ME ainsi que d'un investissement potentiel en fonds propres de 15 ME. L'échéancier de ce financement n'étant pas encore précisé, et l'in­vestissement en fonds propres n'étant pas encore certain, ces montants ne sont pas pris en compte dans l'horizon de financement de la Société. Carmat explore activement différentes options de financement, de manière à sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de ses activités au-delà de juillet 2023 et reste confiante dans sa capacité à trouver les ressources nécessaires à la poursuite de son développement.

En 2023, Carmat a pour objectifs de développer les ventes d'Aeson en Europe avec une cible de 30 centres formés d'ici la fin de l'année, poursuivre les implantations dans le cadre de l'étude EFICAS en France au sein de 6 centres, finaliser l'étude EFS aux États-Unis, augmenter sa capacité de production pour la porter à 500 coeurs par an en fin d'année, et sécuriser les financements nécessaires la poursuite de ses activités au-delà de juillet 2023. Carmat anticipe une montée en cadence progressive de sa production au cours de l'année 2023, lui permettant de produire plus de 100 coeurs artificiels, et de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 13 ME, au rythme de la reconstitution de son stock de prothèses.