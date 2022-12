Carmat : levée de fonds d'environ 30 ME

(Boursier.com) — Carmat annonce le lancement d'une levée de fonds d'environ 30 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles à un prix fixe de 10,50 Euros par action s'adressant aux investisseurs spécialisés et stratégiques tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

La société prévoit d'utiliser le produit de la levée de Fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson et le lancement de l'étude clinique EFICAS en France.