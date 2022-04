Carmat : lève environ 30 ME à 10 euros l'action

(Boursier.com) — Carmat lance une levée de fonds d'environ 30 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles à un prix fixe de 10 euros par action s'adressant aux investisseurs spécialisés et stratégiques, et aux particuliers via la plateforme PrimaryBid (Offre Globale).

La société prévoit d'utiliser les fonds levés pour assurer la continuité de ses activités et notamment pour accompagner le redémarrage de la production de son coeur artificiel Aeson, et assurer la reprise, prévue en octobre 2022, de ses implantations, tant dans le cadre commercial que dans celui de ses essais cliniques.

Le montant de l'offre globale dépendra exclusivement des ordres reçus. Il est précisé que l'offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport à l'offre réservée et qu'elle représentera un maximum de 20% du montant de l'offre globale. En tout état de cause, l'offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si les augmentations de capital dans le cadre de l'offre réservée ne sont pas réalisées.

Le prix par action de l'offre réservée sera égal à 10 euros, représentant une décote de 19,7% par rapport au cours de clôture de l'action Carmat du 11 avril, soit 12,45 euros et une décote de 20,6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Carmat des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, soit 12,59 euros. Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'offre PrimaryBid sera égal au prix des actions nouvelles offertes dans le cadre de l'offre réservée.

Le nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être émises dans le cadre de l'offre globale est de 5.000.000 actions nouvelles.

La procédure de construction accélérée du livre d'ordres dans le cadre de l'offre réservée sera initiée immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés demain, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

L'offre PrimaryBid débute immédiatement et se clôturera à 22h, sous réserve de toute clôture anticipée. La société annoncera les résultats de l'offre globale dès que possible après la clôture du livre d'ordres, par communiqué de presse.

Les engagements de souscription reçus par Carmat représentent déjà un montant global de 22 ME. Certains administrateurs et actionnaires significatifs, détenant, ensemble, 39,5% du capital de la société, ont également pris des engagements de conservation prenant effet à compter de la date de signature des engagements et se poursuivant pendant 180 jours suivant la date de règlement livraison de l'offre.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris sont prévus le 14 avril.