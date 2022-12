Carmat lève 31,1 millions d'euros

(Boursier.com) — Carmat annonce le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 31,1 millions d'euros, dont 27,2 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et 3,9 millions d'euros par des investisseurs particuliers - via la plateforme PrimaryBid.

Carmat prévoit d'utiliser le produit de la Levée de fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson et le lancement de l'étude clinique EFICAS en France.

Carmat rappelle à ce titre qu'elle a obtenu, à la fin du mois d'octobre, toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour reprendre les implantations d'Aeson à titre commercial et initier l'étude EFICAS en France. Suite à cela, un premier patient a déjà bénéficié mi-novembre d'une implantation dans un hôpital allemand dans le cadre commercial et plusieurs centres français sont en phase active de 'screening' pour un démarrage prochain de l'étude EFICAS.

La Société confirme qu'elle entend désormais développer graduellement ses implantations en fonction notamment de la reconstitution de son stock de prothèses implantables.

S'agissant de l'étude de faisabilité aux Etats-Unis (EFS), les échanges avec la FDA se poursuivent et permettent à la Société d'anticiper à ce stade le recrutement de la seconde cohorte de 7 patients en 2023. Enfin, Carmat a également pour objectif de réaliser, en 2023, 3 implantations supplémentaires dans le cadre de son étude PIVOT européenne, ce qui porterait à 20 le total d'implantations dans le cadre de cette étude.

Les fonds levés, combinés aux ressources financières existantes de la Société, lui permettent de financer ses activités, selon son 'business plan' actuel jusqu'en juillet 2023.

La Levée de Fonds, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 31,1 millions d'euros, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2 960 710 actions nouvelles ordinaires, représentant 15% du capital existant de la Société avant la Levée de Fonds, dans le cadre :

- d'une offre de 2 587 236 actions nouvelles ordinaires d'un montant (prime d'émission incluse) de 27,2 millions d'euros, au profit de personnes physiques, sociétés ou fonds d'investissement français ou étrangers investissant à titre habituel, ou ayant investi plus de 2 millions d'euros au cours des 36 mois précédant l'émission considérée, dans le secteur des sciences de la vie et technologies ; et

- d'une offre au public d'actions nouvelles destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, d'un montant (prime d'émission incluse) de 3,9 millions d'euros, par émission de 373 474 actions nouvelles.

Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont uniquement souscrit via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site PrimaryBid. L'Offre PrimaryBid fait l'objet d'une lettre d'engagement conclue entre la Société et PrimaryBid et n'a pas fait l'objet d'un contrat de placement.

Les actions nouvelles, représentant environ 15% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de la Levée de Fonds et 13,1% du capital social de la Société, sur une base non diluée, après réalisation de la Levée de Fonds, ont été émises hier soir par décisions du directeur général.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 10,5 euros par action, représentant une décote de 19,8% par rapport au cours de clôture au 7 décembre, et de 24,9% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes sur le système multilatéral de négociations Euronext Growth des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation.

Les actionnaires existants Lohas SARL, Santé Holdings SRL et Therabel Invest SARL, détenant respectivement 8,7%, 8,3% et 2,5% du capital avant la réalisation de la Levée de Fonds, s'étaient engagés à souscrire respectivement pour 2 millions d'euros, 2 millions d'euros et 0,5 million d'euros dans le cadre de l'offre réservée. De plus, la société François IV SAS s'était engagée à souscrire à hauteur de 1 million d'euros. Ces actionnaires et investisseurs ont été alloués à 100%. Leur investissement représente 17,7% du montant de la levée de fonds.