Carmat : le titre s'envole après les annonces

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Carmat s'envole de 30% à 4,95 euros en matinée alors que le concepteur d'un coeur artificiel a annoncé la mise en service de son deuxième bâtiment de production (dit " BDA2 ") à Bois-d'Arcy, à proximité immédiate du premier bâtiment de production (" BDA1 ") de la société.

Ce bâtiment, qui répond aux meilleurs standards de production de dispositifs médicaux, permet à Carmat d'augmenter significativement sa capacité d'assemblage des parties électroniques du coeur Aeson, de réalisation des tests microbiologiques relatifs au produit et au processus de production, de réception et de contrôle des composants, de stockage et d'expédition. Combinée à l'extension de la salle blanche en cours de finalisation dans le bâtiment " BDA1 ", la mise en service du bâtiment " BDA2 " permet à Carmat de confirmer une capacité de production de 500 coeurs par an début 2024.

Portzamparc ('achat') parle d'une nouvelle encourageante pour la société. Elle valide l'un de ses principaux objectifs de l'année. Mais, malgré ce succès, le groupe reste dans une phase de scale-up de son outil industriel dont la capacité doit être de 1.000 coeurs par an d'ici 2027. Ainsi, le cash-burn restera élevé d'ici là bien qu'il puisse être en partie supporté par les revenus générés par les prothèses vendues.