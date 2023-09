Carmat : le titre s'effondre, la situation financière devient très tendue

(Boursier.com) — Enorme chute de Carmat ce matin. La société spécialisée dans le développement d'un coeur artificiel a déclaré avoir besoin d'argent frais pour poursuivre ses activités après fin octobre. Plusieurs options de financement sont ainsi activement explorées... Dans des volumes très étoffés, le titre s'effondre de 43% à 4,2 euros après avoir touché un plus bas à 3,65 euros.

Au niveau de l'activité, en dépit de la demande émanant des centres hospitaliers, les implantations d'Aeson ont été limitées par le faible nombre de prothèses disponibles sur la période, du fait de problèmes d'approvisionnement fournisseurs qui ont retardé la montée en cadence de la production telle qu'initialement prévue par la société. Ces difficultés d'approvisionnement ont été largement résolues dès la fin du semestre, ce qui a permis une montée en cadence progressive de la production au cours de l'été.

Forte d'un stock d'une vingtaine de coeurs Aeson à date, et avec une production désormais normalisée à plus de 10 coeurs par mois, la société a pu, ces dernières semaines, encourager la trentaine d'hôpitaux formés à reprendre très activement le "screening" des patients en vue d'une implantation, tant dans le cadre commercial en Europe, que dans le cadre de l'étude EFICAS en France. Sur la base du nombre de patients éligibles à Aeson déjà identifiés par les centres actifs, Carmat anticipe une forte accélération imminente de ses ventes, et prévoit ainsi un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 6 ME sur le second semestre 2023, ce qui la positionnera idéalement pour une croissance soutenue de ses ventes en 2024.

Comme l'explique Oddo BHF, la priorité reste un refinancement solide pour étendre significativement la visibilité financière de la société. En fonction des modalités, le titre pourrait donc mécaniquement être sous pression au cours de ces prochaines semaines. Les objectifs et les milestones sont en revanche clairs mais devront être atteints pour un re-rating rapide du titre. Le broker intègre les décalages actuels mais le plus gros de l'impact sur son cours cible vient de la modification de son CMPC qui passe de 14,1% à 16,7%. Le risque d'une dilution par un refinancement et une visibilité financière restreinte imposent une augmentation de son beta qui passe de 1,8x à 2,5x. l'analyste est à 'surperformer' sur le titre avec un objectif qui passe de 28 à 19 euros.

Portzamparc indique pour sa part que la montée en charge de la production entraîne mécaniquement de lourds investissements. La maison de bourse conserve son hypothèse selon laquelle la société aura prochainement recours à une AK de 30 ME, qui devrait lui permettre de terminer l'année 2023, mais abaisse le prix de souscription à 7 euros par action. Les difficultés multiples rencontrées dans la montée en charge amènent le broker à être plus prudent. Il réitère sa recommandation 'acheter' mais abaisse son objectif de 26,4 à 19,3 euros...