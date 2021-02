Carmat lance une augmentation de capital

Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Carmat lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec délai de priorité de 5 jours de bourse à titre irréductible des actionnaires, d'un montant initial de 50 ME pouvant être porté jusqu'à 57,5 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

La réalisation de l'Offre à hauteur du montant initialement prévu de 50 ME permettrait à Carmat de financer l'ensemble de ses activités jusqu'à mi-2022.

La Société prévoit en particulier d'utiliser les fonds qui seront levés pour :

accélérer la montée en cadence de sa production et démarrer la commercialisation de son coeur artificiel en Europe au 2ème trimestre 2021 sous la marque Aeson, compte tenu de l'obtention du marquage CE le 22 décembre 2020, à hauteur d'environ 45% du produit net ;

exécuter son plan clinique, à hauteur d'environ 15% du produit net, incluant notamment :

la réalisation en 2021 de l'étude de faisabilité (EFS) portant sur 10 patients aux États-Unis, avec un démarrage des implantations prévu dès la fin du premier trimestre 2021. Cette étude a été approuvée par la FDA (Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire américaine) en février 2021 et, en cas de succès, serait suivie d'un d'une étude pivot aux Etats-Unis ;

le démarrage de l'étude EFICAS dans le cadre du "Forfait Innovation" en France, avec le début des implantations prévu au 2ème trimestre 2021. Cette étude est déjà entièrement approuvée et concernera 52 patients ;

assurer la continuité de ses activités ('R&D', réglementaire, qualité, fonctions support, etc.), même si la situation liée au Covid-19 devait retarder son calendrier, à hauteur d'environ 40% du produit net de l'émission.

ODDO BHF SCA et H.C. Wainwright & Co., LLC agissent en tant que coordinateurs globaux et chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'Offre.

Modalités de l'Offre

Les actionnaires de la Société, inscrits en compte à la date du 26 février 2021, bénéficieront d'un délai de priorité à titre irréductible de 5 jours de bourse du 1er mars 2021 au 5 mars 2021 (inclus) sur le montant initial de l'Offre (à l'exclusion de l'exercice, le cas échéant, de la clause d'extension). Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité ainsi que les actions nouvelles susceptibles d'être émises par suite de l'exercice de la clause d'extension feront l'objet d'une offre globale comprenant une offre au public en France principalement destinée aux personnes physiques, et un placement global à l'international dans l'Union Européenne (y compris la France) et certains autres pays (à l'exclusion des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon); et aux États-Unis.

Les ordres passés dans le cadre de l'Offre Globale pourront être réduits en fonction des résultats des souscriptions à titre irréductibles dans le cadre du délai de priorité.

Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 28 euros par action. Ce prix maximum ne préjuge en aucun cas du prix de souscription qui pourra être fixé.

Le nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être émises dans le cadre de l'augmentation de capital est de 5.000.000 actions nouvelles (en cas d'exercice intégral de la clause d'extension), conformément à la 12ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 30 mars 2020 (l'" Assemblée Générale ").

Le nombre définitif d'actions à émettre ainsi que le prix final de l'Offre seront déterminés à l'issue du Placement Global, le 8 mars 2021.

Engagements de souscription des principaux actionnaires : 10 ME

Lohas SARL (Pierre Bastid), actionnaire détenant 1.331.479 actions de la Société (soit 10,2% du capital), s'est engagé irrévocablement à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité des actions nouvelles pour un montant de 2 ME.

Corely Belgium SPRL (famille Gaspard), actionnaire détenant 790.000 actions de la Société (soit 6,1% du capital social), s'est engagé irrévocablement à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité des actions nouvelles pour un montant de 1,5 ME.

Bratya SPRL (famille Gaspard), actionnaire détenant 267.000 actions de la Société (soit 2,1% du capital social), s'est engagé irrévocablement à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité des actions nouvelles pour un montant de 1,03 ME et à titre réductible dans le cadre du Placement Global des actions nouvelles pour un montant de 470 KE, soit un montant total de 1,5 ME.

Santé Holdings SRL (Dr Antonino Ligresti), actionnaire détenant 925 091 actions de la Société (soit 7,1% du capital social), s'est engagé irrévocablement à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité des actions nouvelles pour un montant de 3,55 ME et à titre réductible dans le cadre du Placement Global des actions nouvelles pour un montant de 1,45 ME, soit un montant total de 5 ME.

Au total, les engagements de souscription décrits ci-dessus représentent un montant total de 10 ME, soit 20% du montant initial global de l'augmentation de capital (17,4% du montant maximum de l'augmentation de capital en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires en ce qui concerne l'augmentation de capital.