Carmat grimpe, un analyste débute le suivi

(Boursier.com) — Carmat s'adjuge 2,5% à 11,7 euros en ce début de semaine à Paris. Selon nos informations, Degroof Petercam a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'achat' en visant 25,4 euros par titre. Le dispositif médical Aeson de la société est le coeur artificiel total (TAH) le plus avancé au monde et la première bioprothèse cardiaque qui imite le fonctionnement du coeur naturel, explique le broker. Aeson pourrait sauver des milliers de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque (IC) en phase terminale chaque année. Seuls 3% des 100 à 250.000 personnes nécessitant une greffe cardiaque en reçoivent une, essentiellement en raison de la pénurie de donneurs cardiaques. Malgré des critères de sélection stricts pour limiter le nombre de personnes sur liste d'attente, seulement un tiers de la demande est satisfaite en Europe et la moitié aux USA, laissant plus de 5 500 personnes sur liste d'attente chaque année. Aeson de Carmat aborde ce problème soit comme une solution pont vers la greffe (BTT) pour les personnes sur la liste d'attente, soit comme une thérapie de destination (DT) pour les autres.

Sous réserve de validations cliniques et réglementaires, Aeson est presque certain de devenir un succès commercial, avec un pic de ventes estimé à environ 750 millions d'euros, ajoute le courtier. Le développement de la société a été retardé par divers revers cliniques, réglementaires et de fabrication. De tels problèmes sont courants dans l'industrie, en particulier lors de la montée en puissance, et affectent même les plus grands acteurs des dispositifs médicaux. DP pense que Carmat a la capacité de surmonter ces obstacles comme il l'a déjà démontré à plusieurs reprises.