Carmat grimpe après les annonces favorables

(Boursier.com) — Carmat grimpe de près de 4% à 10,90 euros ce mercredi, alors que le concepteur et développeur d'Aeson, le coeur artificiel total le plus avancé au monde, a annoncé la réalisation de la première implantation de son coeur artificiel Aeson dans le cadre de l'étude clinique EFICAS en France.

Le 26 octobre 2022, Carmat avait annoncé avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour initier l'étude clinique EFICAS.

La première implantation d'Aeson dans le cadre de cette étude a donc été réalisée au cours de la dernière semaine de décembre 2022, par le Pr André Vincentelli et son équipe au CHRU de Lille.

"Une nouvelle positive que nous attendions et qui confirme la reprise graduelle des implantations suite aux autorisations réglementaires de reprise des implantations obtenues successivement de DEKRA et de l'ANSM en octobre dernier" commente Portzamparc qui rappelle ses hypothèses qui prévoient désormais 36 implantations en 2023 (6,5 ME, soit 180.000 euros par prothèse) et note que 2023 devrait être la première année complète d'exploitation d'Aeson... "Par ailleurs, nous estimons donc que la société aura recours à une augmentation de capital complémentaire de 30 ME au cours du S1 2023 à un prix de 13,5 euros/action (soit +30% par rapport au prix de souscription de la dernière opération en lien avec la montée en cadence des implantations). En effet, à ce stade la société dispose d'une visibilité financière à juillet 2023 sans tenir compte des 15 ME potentiels de l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation dont Carmat peut profiter à certaines conditions" conclut l'analyste qui vise un cours de 27,30 euros.