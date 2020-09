Carmat fait le point

Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Le coeur artificiel de Carmat étant encore en développement clinique, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2020. Les charges d'exploitation s'élèvent à 20,9 millions d'euros.

Le résultat net du 1er semestre se traduit par une perte de -20,8 ME (-24,0 ME au 30 juin 2019), après prise en compte du résultat financier (-1 ME) et du Crédit d'Impôt Recherche (+0,8 ME).

Situation financière

Au 30 juin 2020, la trésorerie de la société s'établit à 45,3 ME (55,5 ME au 31 décembre 2019). La diminution est de 10,2 ME par rapport au 31 décembre 2019

Carmat a procédé, en mai 2020, au tirage de la seconde tranche de 10 ME de l'emprunt accordé sous conditions en décembre 2018 par la BEI (Banque Européenne d'Investissement), et peut à tout moment tirer la dernière tranche de 10 ME jusqu'au 17 décembre 2021.

La société dispose également d'une ligne de financement flexible en fonds propres Kepler-Cheuvreux d'un montant de 21,9 ME utilisable jusqu'au 26 septembre, étant toutefois précisé que la société n'entend pas faire usage de cette ligne.

Ces ressources financières devraient permettre à Carmat de mener à bien son projet jusqu'à l'obtention du marquage CE et au lancement commercial, tout en poursuivant son développement clinique.

Stratégie et perspectives

En intégrant les impacts estimés de la pandémie de la COVID-19 sur les axes de développement détaillés ci-dessus, Carmat entend concentrer ses ressources sur ses priorités stratégiques. La société continue de suivre attentivement la situation COVID-19 en France et à l'international et, en fonction de son évolution, pourrait être amenée à réévaluer son impact et ajuster ses perspectives de développement.