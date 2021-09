Carmat : fait aussi battre le coeur des femmes

(Boursier.com) — Carmat recule de 1,2% de retour sous les 30 euros ce mardi, alors que le concepteur et développeur du coeur artificiel total a annoncé la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, chez une femme... La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe dirigée par le Dr. Mark S. Slaughter, professeur et chef du département de chirurgie cardiovasculaire et thoracique à l'université de Louisville et médecin à l'UofL - Jewish Hospital de Louisville (Kentucky), dans le cadre de la première cohorte de 3 patients de l'étude de faisabilité (EFS) aux États-Unis. La patiente de 57 ans souffrait d'une insuffisance cardiaque biventriculaire sévère et avait subi une chirurgie cardiaque plusieurs années auparavant... "Cette annonce est rassurante vis-à-vis de l'implantation possible d'Aeson chez les femmes" commente sobrement Portzamparc qui maintient un avis favorable en visant un cours de 45 euros sur le dossier.