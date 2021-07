Carmat : encore recherché après les annonces

Carmat : encore recherché après les annonces









Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Carmat monte de 2% ce mardi à 28,45 euros, alors que le concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale a annoncé la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique Aeson en Allemagne.

Cette nouvelle implantation du coeur artificiel Aeson a été réalisée par le Professeur Jan D. Schmitto et son équipe interdisciplinaire de cardiologie du département de chirurgie cardiothoracique et de transplantation (directeur : Prof. Axel Haverich) de l'Ecole de médecine de Hanovre (Medizinische Hochschule Hannover - MHH), en Allemagne. L'hôpital MHH est un centre de soins intensifs d'envergure nationale, reconnu pour sa recherche de qualité dans plusieurs domaines tels que la transplantation et la médecine régénératrice, l'infection et l'immunologie, l'ingénierie biomédicale et les implantations.

Des premiers pas en Allemagne pour Aeson comme annoncé précédemment par Carmat, la société continuant de chercher les prochains patients susceptibles de recevoir Aeson en Allemagne, commente Portzamparc qui vise un cours de 45 euros sur le dossier avec un avis à l'achat...