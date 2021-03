Carmat : en baisse après les annonces

(Boursier.com) — Carmat recule de près de 7% à 25,85 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé le résultat de son augmentation de capital lancée le 26 février 2021, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale, pour un montant total (y compris la prime d'émission) de 55,7 ME après exercice de la clause d'extension.

Le produit net de l'Offre, combiné à la trésorerie actuelle de la société, au solde de 10 ME de l'emprunt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (dont les conditions de tirage sont d'ores et déjà remplies), et au financement de 13 ME de la Haute Autorité de Santé française que la Société a annoncé le 12 octobre 2020 (mais excluant la ligne de financement en fonds propres de Kepler Cheuvreux de 16 ME disponible jusqu'au 27 septembre 2021), devrait permettre à CARMAT de financer ses activités selon son plan d'affaires actuel, jusqu'à mi-2022.

"Cette levée de fonds permet à Carmat de se concentrer sur le lancement commercial au T2 2021 de son coeur artificiel Aeson" commente Portzamparc qui réitère sa recommandation à 'Acheter' avec un TP ajusté de 54,7 à 53,7 euros après prise en compte du prix final de souscription...