Carmat : Duke University Hospital tient une conférence de presse

Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Carmat informe l'ensemble de la communauté financière que Duke University Hospital tiendra ce jour à 20h (heure de Paris) une conférence de presse virtuelle suite à la première implantation humaine du coeur Aeson dans le cadre de l'étude de faisabilité (EFS) aux Etats-Unis. Rappelons que le groupe a annoncé la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, aux États-Unis dans le cadre de l'étude de faisabilité (EFS).

La procédure d'implantation a été réalisée par une équipe dirigée par le Dr Jacob N. Schroder et le Dr Carmelo A. Milano, chirurgiens cardiaques de Duke University Hospital à Durham (Caroline du Nord). L'établissement est considéré comme l'un des meilleurs des États-Unis pour la qualité de ses soins et sa recherche de pointe, notamment en cardiologie et en chirurgie cardiaque. C'est le premier hôpital américain à implanter Aeson dans le cadre de l'EFS. Trois autres centres américains sont entièrement formés et sélectionnent actuellement les patients pour l'étude.

Conformément au protocole d'étude approuvé par la FDA, 10 patients éligibles à la transplantation devraient être recrutés dans cet essai. Le critère d'évaluation principal de l'étude est la survie du patient 180 jours après l'implantation ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation. Il s'agit d'une étude par étapes avec un rapport sur l'état d'évolution des 3 premiers patients après 60 jours, avant le recrutement des 7 patients suivants.