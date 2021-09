Carmat : du renfort

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la nomination d'Ivo Simundic au poste de directeur des ventes pour la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).

Diplômé de l'université des sciences appliquées d'Ulm en génie mécanique et titulaire d'un MBA en gestion d'entreprise, Ivo Simundic est un directeur commercial expérimenté qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des dispositifs médicaux.

Ivo a commencé sa carrière dans le secteur de la santé en 1999 chez Medtronic en tant qu'ingénieur commercial dans le département de Gestion des rythmes cardiaques pour le sud-ouest de l'Allemagne, avant d'occuper le poste de directeur commercial de la branche des défibrillateurs externes automatisés pour l'ensemble du marché allemand en 2007. De 2007 à 2011, il a occupé plusieurs postes de direction chez Philips Respironics (directeur des ventes pour l'administration de médicaments respiratoires pour l'Europe centrale et orientale et la Russie) et chez Emcools Emergency Medical Cooling Systems (directeur des ventes EMEA).

En 2011, Ivo Simundic a rejoint Xenios AG où il a co-inventé, co-développé et obtenu le marquage CE pour le projet i-cor - la première assistance cardiaque pulsatile synchronisée destinée à la cardiologie interventionnelle pour traiter le choc cardiogénique et sécuriser les interventions en cath-lab. Suite à l'acquisition de Xenios AG par Fresenius Medical Care en 2016, il est devenu le responsable des thérapies cardiaques de la société (cardiologie et chirurgie cardiaque). Avant de rejoindre CARMAT, il a occupé le poste de responsable des thérapies i-cor(R) chez Xenios AG / Fresenius Medical Care.