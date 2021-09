Carmat dispose d'une visibilité financière jusqu'à la mi-2022

(Boursier.com) — Carmat n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2021. Les premières ventes ont été enregistrées à partir du début du 3ème trimestre de cette année et s'élèvent à environ 2 ME à date.

Durant le semestre écoulé, Carmat a consacré l'essentiel de ses efforts et ressources à :

-la préparation du lancement commercial de son coeur artificiel Aeson en en Europe, avec notamment la formation des centres "clients" ;

-la préparation de l'initiation des études EFS (Early Feasibility Study) aux Etats-Unis avec la première cohorte de 3 patients implantés au 3ème trimestre ;

-la préparation de l'étude EFICAS en France, en vue de l'inclusion des premiers patients au 4ème trimestre 2021 ;

-la préparation du suivi clinique après commercialisation ;

-la montée en cadence de la production, qui atteint actuellement un rythme d'assemblage de l'ordre de 8 à 10 prothèses par mois ;

-la poursuite des actions de renforcement et de sécurisation de ses approvisionnements de production.

Cette activité soutenue a accru les dépenses d'exploitation conduisant à une perte d'exploitation de 25,5 ME au premier semestre 2021.

Le flux de trésorerie d'exploitation a été négatif à 29,4 Millions d'euros. L'augmentation par rapport au 1er semestre 2020 est principalement due à l'augmentation des charges d'exploitation notamment liée à la hausse du rythme de production et à la constitution de stocks pour accompagner le lancement commercial en Europe, et à la préparation des études cliniques EFS et EFICAS.

Le flux de trésorerie positif de 52,3 ME lié aux opérations de financement est principalement dû à :

-une levée de fonds d'un montant brut de 55,7 ME, par voie d'offre au public avec un délai de priorité pour ses actionnaires existants, assortie d'une offre globale, réalisée au mois de mars ;

-la perception d'une première tranche de 0,3 ME d'une subvention totale de 1,4 ME obtenue dans la cadre du " Plan de relance pour l'Industrie - Secteurs stratégiques " du gouvernement français ;

-un tirage de 0,3 ME sur la ligne de financement en fonds propres mise en place avec Kepler Cheuvreux.

Carmat dispose d'une visibilité financière jusqu'à mi-2022, sur la base de son business plan actuel et des ressources financières disponibles, notamment :

-la trésorerie au 30 juin 2021 ;

-les 13 ME accordés par l'Etat français pour financer partiellement l'étude EFICAS (ce montant sera perçu sur la durée de l'étude) ;

-le tirage, prévu au 4ème trimestre 2021, de la troisième et dernière tranche de 10 ME du prêt d'un montant total de 30 ME accordé par la Banque Européenne d'Investissement en décembre 2018, les conditions de tirage de cette troisième tranche ayant d'ores et déjà été remplies.

Stratégie et perspectives

Au 2nd semestre 2021, Carmat entend continuer à concentrer ses efforts et ressources sur ses priorités stratégiques :

-la commercialisation d'Aeson en Europe, suite aux premières ventes réalisées dès le mois de juillet,

-la réalisation d'implantations supplémentaires dans le cadre de l'étude de faisabilité aux Etats-Unis,

-l'initiation des implantations dans le cadre de l'étude EFICAS en France,

-la montée en cadence de la production, associée à une amélioration continue des processus, et une sécurisation de tous les approvisionnements.

Compte tenu de l'amélioration progressive de la situation sanitaire COVID-19, Carmat n'anticipe pas d'impact majeur sur le 2nd semestre 2021, mais continue de suivre attentivement cette situation en France et à l'international et dans d'autres pays où la société, ses fournisseurs et ses clients opèrent. La société pourrait être amenée à ajuster ses perspectives de développement, si la situation se détériore.

La société informe le public que, conformément notamment aux bonnes pratiques médicales et sous réserve d'obligations réglementaires ou de circonstances particulières, elle ne communiquera pas de manière systématique sur les implantations individuelles d'Aeson, que celles-ci soient réalisées dans le cadre commercial ou dans le cadre d'essais cliniques ; ni sur l'état de santé des patients implantés. Cependant, la société prévoit de communiquer lors du franchissement d'étapes significatives, et à l'occasion de la publication de ses résultats financiers.