Carmat : corrige après les annonces

(Boursier.com) — Carmat corrige de 15% à 10,60 euros ce mardi, alors que le groupe a finalement levé 40,5 millions d'euros, dont 36,5 millions d'euros auprès d'investisseurs spécialisés et 4,1 millions d'euros auprès de particuliers.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 10 Euros par action.

La société prévoit d'utiliser les fonds levés à l'occasion de l'Offre Globale pour assurer la continuité de ses activités et notamment pour accompagner le redémarrage de la production de son coeur artificiel Aeson, et assurer la reprise, prévue en octobre 2022, de ses implantations, tant dans le cadre commercial que celui de ses essais cliniques.

Ces fonds, combinés aux ressources financières existantes de la société, lui permettent de financer ses activités, selon son " business plan " actuel jusqu'en mars 2023.

"Une nouvelle attendue, qui permet à Carmat de dégager son horizon de visibilité financière et se concentrer sur la reprise de la production et des implantations d'Aeson (octobre 2022)" commente Portzamparc pour qui le soutien d'actionnaires historiques et le succès de l'opération (annoncée initialement à 30 ME) "envoient un signal positif"..."Nous relevons notre objectif de 27,1 à 31,7 euros pour prendre en compte une levée de fonds moins importante qu'anticipée" conclut l'analyste qui avait une hypothèse d'augmentation de capital de 60 ME à 8,5 euros par action.