Carmat : changement d'heure









Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du projet de coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, informe ses actionnaires du changement de l'heure de l'assemblée générale mixte (AGM) qui se tiendra à huis clos le 12 mai 2021.

L'AGM se déroulera à 14 heures et non à 10 heures comme indiqué précédemment.

Toutes les autres dispositions relatives à cette assemblée générale demeurent inchangées...