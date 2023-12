Carmat : bientôt prêt à produire 500 coeurs par an

(Boursier.com) — Le concepteur d'un coeur artificiel Carmat a annoncé la mise en service de son deuxième bâtiment de production (dit " BDA2 ") à Bois-d'Arcy, à proximité immédiate du premier bâtiment de production (" BDA1 ") de la société.

Les travaux ont été achevés et l'ensemble des installations a été revu par l'organisme notifié DEKRA qui a délivré, mi-novembre 2023, son approbation pour y produire le coeur artificiel total Aeson.

Ce bâtiment, qui répond aux meilleurs standards de production de dispositifs médicaux, permet à Carmat d'augmenter significativement sa capacité d'assemblage des parties électroniques du coeur Aeson, de réalisation des tests microbiologiques relatifs au produit et au processus de production, de réception et de contrôle des composants, de stockage et d'expédition.

Combinée à l'extension de la salle blanche en cours de finalisation dans le bâtiment " BDA1 ", la mise en service du bâtiment " BDA2 " permet à Carmat de confirmer une capacité de production de 500 coeurs par an début 2024.