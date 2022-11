Carmat : annonce saluée !

(Boursier.com) — Carmat , le concepteur et développeur d'Aeson, le coeur artificiel total le plus avancé au monde, grimpe de 4% ce lundi à 13,17 euros. La société a annoncé aujourd'hui la reprise effective des implantations de son coeur artificiel Aeson à titre commercial... Le 25 octobre dernier, Carmat avait souligné que l'organisme notifié DEKRA avait approuvé l'ensemble des changements effectués sur Aeson, permettant ainsi à la Société de reprendre ses implantations à titre commercial dans l'Union Européenne et dans les autres pays reconnaissant la Marquage CE.

Dans ce contexte, une première implantation commerciale d'Aeson a été réalisée dans un hôpital allemand la semaine dernière. La société rappelle que la reprise des implantations va continuer à se faire de manière graduelle, en fonction de la reconstitution de son stock de prothèses implantables.

Conformément aux principes qu'elle a appliqués de manière constante, la société ne prévoit pas de communiquer individuellement sur l'état de santé des patients implantés, ni sur la réalisation de chaque implantation. Carmat continuera de communiquer sur ses avancées lors du franchissement d'étapes significatives et à l'occasion de la publication de ses résultats financiers.

Portzamparc parle d'une "nouvelle positive et attendue dans notre scénario". De quoi réitérer sa recommandation 'acheter' avec un objectif de cours de 29 euros...