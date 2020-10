Carmat : annonce saluée

Crédit photo © Carmat

(Boursier.com) — Carmat grimpe de 3,7% ce lundi, alors que le Ministère des Solidarités et de la Santé a accordé un financement de 13 ME pour mener l'étude clinique EFICAS, déjà approuvée par la Haute Autorité de Santé (HAS) en avril dernier. Grâce à l'accord budgétaire avec le Ministère des Solidarités et de la Santé, deux tiers du coût total de l'étude EFICAS seront financés par l'État français, ce qui représente un financement non dilutif de 13 ME pour Carmat.

EFICAS est une étude prospective multicentrique, non randomisée qui devrait inclure 52 patients (cohorte 1) implantés avec le coeur Carmat en tant que pont à la transplantation. L'objectif principal de l'étude est la survie à 180 jours après l'implantation du dispositif sans accident vasculaire cérébral invalidant, ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation.

En outre, les 52 patients seront comparés à une deuxième cohorte de patients (cohorte 2) recevant des thérapies standard de pont à la transplantation dans une analyse coût-efficacité. Les données de cette cohorte, composée de candidats à la transplantation répondant aux critères d'éligibilité de l'étude, à l'exception du critère de compatibilité anatomique pour le coeur CARMAT, seront également collectées de manière prospective.

L'étude EFICAS vise à démontrer l'efficacité et la sécurité du coeur artificiel total Carmat chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire irréversible comme pont à la transplantation, et sa supériorité par rapport aux traitements existants pour la même population de patients cible en termes de coût et d'efficacité.

Le recrutement des patients dans les 5 hôpitaux sélectionnés devrait commencer au cours du 2ème trimestre 2021.

Carmat confirme que ses ressources financières disponibles lui permettent de financer ses activités jusqu'à mi-2021.

"Cette étude, en grande partie financée, vise à démontrer la supériorité du coeur Carmat à l'égard des thérapies existantes en termes de coûts et d'efficacité" explique Portzamparc qui souligne qu'il s'attendait à cette annonce. Ses scénarios intégraient donc déjà ce financement... "Nous rappelons également que la société attend le marquage CE de son dispositif cardiaque d'ici la fin de l'année et que la visibilité financière se porte à mi-2021. Un financement au cours du S1 2021 est donc très probable" conclut l'analyste qui reste à l'achat en visant un cours de 22,90 euros.