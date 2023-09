Carmat annonce sa participation à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs au cours du 2nd semestre

Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd'hui la participation de différents membres de son équipe de direction aux conférences scientifiques et investisseurs suivantes durant le 2nd semestre 2023 :

Conférences Scientifiques

17th EUMS European Mechanical Circulatory Support Summit

Du 3 au 6 septembre 2023 (Paris, France)

Conférence scientifique internationale - Approche Multidisciplinaire sur l'Insuffisance Cardiaque - Dispositifs Thérapeutiques

JFIC-CAT

Du 21 au 22 septembre 2023 (Bordeaux, France)

Le congrès francophone de l'insuffisance cardiaque

37th EACTS Annual Meeting

Du 4 au 7 octobre 2023 (Vienne, Autriche)

Conférence scientifique organisée par l'Association Européenne de Chirurgie Cardio-Thoracique

36èmes Journées de la Pitié

Du 18 au 20 octobre 2023 (Paris, France)

Conférence nationale sur la chirurgie cardiaque organisée par l'institut de cardiologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière.

7ème EACTS Mechanical Circulatory Support Summit

Du 2 au 4 novembre 2023 (Copenhague, Danemark)

Conférence scientifique de l'Association Européenne de Chirurgie Cardio-Thoracique consacrée à l'assistance circulatoire mécanique.

Conférences Investisseurs

Séminaire Biotech & Santé de Portzamparc BNP Paribas

Le 4 et 5 octobre 2023 (événement virtuel)

Forum investisseurs organisé par Portzamparc, banque d'investissement partenaire de la BNP Paribas spécialisée sur le segment des petites et moyennes valeurs françaises.

Séminaire investisseurs EuroLand Corporate

Le 22 novembre 2023

Forum permettant la rencontre des maisons de gestion clients d'EuroLand Corporate et les sociétés cotées.