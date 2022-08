Carmat annonce sa participation à des conférences investisseurs et scientifiques clés durant le 2nd semestre

Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la participation de différents membres de son équipe de direction aux conférences investisseurs et scientifiques suivantes durant le 2nd semestre 2022 :

Conférences Investisseurs

-H.C. Wainwright 24th Annual Global Investment Conference

Du 12 au 14 septembre 2022 (New York, Etats-Unis et événement virtuel)

Forum investisseurs organisé par la banque d'investissement américaine H.C. Wainwright & Co.

-Ladenburg Thalmann 2022 Healthcare Conference

Le 29 septembre 2022 (New York, Etats-Unis)

Forum investisseurs organisé par la banque d'investissement américaine Ladenburg Thalmann.

-Séminaire Biotech & Santé de Portzamparc BNP Paribas

Le 4 octobre 2022 (événement virtuel)

Forum investisseurs organisé par Portzamparc, banque d'investissement spécialisée sur le segment des petites et moyennes valeurs françaises.

-Fall European Mid-Cap Event

Les 17 et 18 octobre 2022 (Paris, France)

Forum investisseurs dédié aux petites et moyennes valeurs européennes.

Conférences Scientifiques

-14th Annual Brano Heart Failure Forum

Du 6 au 8 septembre 2022 (Trieste, Italie)

Conférence scientifique internationale sur l'insuffisance cardiaque, consacrée cette année aux innovations et nouvelles stratégies de traitement en insuffisance cardiaque.

-36th EACTS Annual Meeting

Du 5 au 8 octobre 2022 (Milan, Italie)

Conférence scientifique organisée par l'Association Européenne de Chirurgie Cardio-Thoracique.

-35èmes Journées de la Pitié

Du 19 au 21 octobre 2022 (Paris, France)

Conférence nationale sur la chirurgie cardiaque organisée par l'institut de cardiologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière.

-6th EACTS Mechanical Circulatory Support Summit

Du 17 au 19 novembre 2022 (Berlin, Allemagne)

Conférence scientifique de l'Association Européenne de Chirurgie Cardio-Thoracique consacrée à l'assistance circulatoire mécanique.