Carmat annonce le résultat de son augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carmat annonce le résultat de son augmentation de capital lancée le 26 février 2021, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale, pour un montant total (y compris la prime d'émission) de 55,7 ME après exercice de la clause d'extension.

Le produit net de l'Offre, combiné à la trésorerie actuelle de la société, au solde de 10 ME de l'emprunt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (dont les conditions de tirage sont d'ores et déjà remplies), et au financement de 13 ME de la Haute Autorité de Santé française que la Société a annoncé le 12 octobre 2020 (mais excluant la ligne de financement en fonds propres de Kepler Cheuvreux de 16 ME disponible jusqu'au 27 septembre 2021), devrait permettre à CARMAT de financer ses activités selon son plan d'affaires actuel, jusqu'à mi-2022.

ODDO BHF SCA et H.C. Wainwright & Co., LLC ont agi en tant que coordinateurs globaux et chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'Offre. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. a agi en qualité de conseil financier de la Société dans le cadre de l'Offre.

Stéphane Piat, Directeur général de Carmat, a commenté : "Je tiens à remercier tous les investisseurs historiques et nouveaux, français et internationaux, qui ont contribué au succès de cette augmentation de capital. Grâce aux 55,7 ME levés, CARMAT peut désormais se concentrer sereinement sur le lancement commercial d'Aeson(R)1 en Europe, la montée en puissance de la production et l'expansion du plan clinique, notamment aux États-Unis. Nous avons maintenant les ressources pour mettre notre dispositif unique à la disposition d'un plus grand nombre de patients souffrant d'insuffisance cardiaque en phase terminale, ce qui a toujours été le but de CARMAT."