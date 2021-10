Carmat annonce la publication d'un article sur le système d'autorégulation du coeur Aeson dans l'ASAIO Journal

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la publication d'un article sur le système d'autorégulation du coeur Aeson dans l'édition d'octobre 2021 de l'ASAIO Journal, une publication à comité de lecture de l'American Society for Artificial Internal Organs.

La publication intitulée "First Clinical Experience With the Pressure Sensor-Based Autoregulation of Blood Flow in an Artificial Heart" (Première expérience clinique de l'autorégulation du débit sanguin par capteur de pression dans un coeur artificiel) détaille la fiabilité et l'efficacité du mécanisme de contrôle de l'autorégulation (auto-mode) d'Aeson, conçu pour imiter les réponses physiologiques normales aux besoins changeants du patient. Les données hémodynamiques d'une cohorte de 10 patients implantés avec le dispositif au cours de l'étude PIVOT européenne, enregistrées pendant 1.842 jours d'assistance en mode automatique, ont été analysées en fonction de l'évolution quotidienne des besoins physiologiques. Le dispositif a été commuté avec succès du mode manuel au mode automatique dans la salle d'opération, après le sevrage de la circulation extracorporelle (CEC), chez tous les patients.

L'analyse des tendances hémodynamiques du dispositif montre les variations attendues des sorties des ventricules gauche et droit, correspondant aux changements des pressions d'entrée, comme conséquence des variations de la fréquence cardiaque, alors que les volumes systoliques étaient maximisés. Le débit ventriculaire gauche varie de 4,3 à 7,3 L/min pour des pressions d'entrée moyennes de 6 à 19 mm Hg. Du côté droit, le débit ventriculaire est compris entre 4,2 et 7,2 L/min pour des pressions d'entrée droites moyennes comprises entre 4 et 17 mm Hg. La fréquence cardiaque moyenne est comprise entre 78 et 128 bpm.

Ces données démontrent que le coeur artificiel Aeson produit efficacement des réponses physiologiques appropriées aux besoins quotidiens changeants des patients, ce qui représente l'une des caractéristiques uniques de ce dispositif et permet une thérapie de remplacement du coeur quasi physiologique.