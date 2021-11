Carmat annonce la première implantation de son coeur artificiel total Aeson aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce la première implantation du coeur artificiel Aeson aux Pays-Bas.

La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe de cardiologie dirigée par le Dr Faiz Z. Ramjankhan et le Dr Niels P. van der Kaaij, chirurgiens cardiothoraciques, et le Dr Linda W. van Laake, cardiologue spécialiste de l'insuffisance cardiaque, au centre médical universitaire (University Medical Centre) d'Utrecht, aux Pays-Bas.

L'implantation a eu lieu dans le cadre de l'étude PIVOT européenne et il s'agissait de la toute première implantation d'un coeur artificiel total jamais effectuée aux Pays-Bas. L'UMC Utrecht est l'un des trois centres de transplantation cardiaque néerlandais et le centre d'assistance circulatoire mécanique (ACM) le plus expérimenté, ayant implanté le premier système d'ACM dans le pays en 1993.

Dr Faiz Z. Ramjankhan, chirurgien cardiothoracique à l'UMC Utrecht et investigateur principal de l'étude, déclare : "Nous sommes très heureux d'avoir implanté avec succès le premier coeur artificiel total Aeson aux Pays-Bas, chez un patient non éligible à une transplantation cardiaque au moment de la chirurgie. La participation à l'étude PIVOT nous permettra de déterminer si ses caractéristiques distinctives, telles que l'hémocompatibilité et l'autorégulation du flux sanguin, sont bénéfiques pendant le support à long terme des patients atteints d'insuffisance biventriculaire dans un pays où le temps d'attente pour une transplantation est de plusieurs années."

Stéphane Piat, directeur général de Carmat, conclut : "Nous sommes honorés que notre dispositif soit implanté à l'UMC Utrecht qui est reconnu comme un centre de transplantation cardiaque de premier plan aux Pays-Bas. Je tiens à remercier les équipes du centre pour leur engagement et la confiance qu'elles accordent à Carmat. Aeson a désormais été implanté dans 8 pays différents : Allemagne, Danemark, France, Italie, Kazakhstan, Pays-Bas, République tchèque et Etats-Unis. Je suis heureux que nous continuions à densifier notre maillage géographique afin de répondre à la demande des nombreux patients en attente de traitement."