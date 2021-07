Carmat annonce la première implantation commerciale de son coeur artificiel Aeson

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, dans le cadre commercial.

L'implantation du coeur artificiel Aeson a été réalisée par l'équipe du Dr Ciro Maiello, chirurgien cardiaque au Centre Hospitalier de Naples, l'un des centres bénéficiant de la plus grande expérience en matière de coeurs artificiels en Italie.

Cette implantation marque la première vente réalisée par CARMAT depuis sa création en 2008. Il s'agit d'une étape majeure, qui ouvre une nouvelle page du développement de la Société.

Perspectives de développement commercial

Conformément à sa stratégie, CARMAT entend en 2021 concentrer les efforts de commercialisation de son coeur artificiel Aeson sur l'Allemagne, et aborder de manière plus opportune, un ou deux autres pays de l'Union Européenne, dont l'Italie.

Depuis l'obtention du marquage CE dans l'indication de pont à la transplantation en décembre 2020, la Société a noué un dialogue très actif et constructif, tant sur le plan scientifique et médical que contractuel, notamment avec la vingtaine d'hôpitaux allemands la plus active dans le domaine de l'assistance mécanique.

Ces échanges ont permis de confirmer, d'une part, l'importance de la population de patients susceptible de bénéficier du coeur Aeson, et d'autre part, l'intérêt marqué de la communauté médicale pour une thérapie jugée comme réellement innovante et apportant un bénéfice unique aux patients.

Cette appréciation a été confirmée par l'équipe de chirurgiens cardiaques de Duke University Hospital aux Etats-Unis qui a tout récemment estimé le nombre de nouveaux cas d'insuffisance cardiaque aux Etats-Unis à 100.000 par an, alors que seuls 3.000 à 4.000 de ces patients peuvent bénéficier d'une transplantation cardiaque, concluant qu'une large fraction des 96.000 patients restants pourrait potentiellement bénéficier de la thérapie CARMAT.

A ce stade, 5 hôpitaux allemands sont d'ores et déjà formés par CARMAT et sélectionnent actuellement des patients pour une implantation. Plusieurs dossiers patients sont en cours d'analyse par ces hôpitaux, avec le support de CARMAT, dont les équipes resteront mobilisées tout l'été afin d'assurer la continuité du lancement commercial d'Aeson.

La Société anticipe qu'une douzaine de centres sera formée et commercialement active d'ici la fin de l'année 2021, essentiellement en Allemagne.

CARMAT fera un point complet sur son calendrier et ses principaux objectifs stratégiques à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels le 15 septembre prochain.