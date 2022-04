Carmat : AG en vue

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du projet de coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière que l'assemblée générale mixte de la Société se tiendra le mercredi 11 mai 2022 à 10 heures, au Business Center Edouard VII, 23 square Edouard VII, 75009 Paris.

Dans le contexte sanitaire actuel, la Société recommande aux actionnaires de privilégier le vote à distance ou par procuration. Pour les actionnaires qui souhaiteraient assister à l'assemblée générale, il est rappelé que l'accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque pendant toute la durée de l'assemblée.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote à distance, avant l'assemblée générale.