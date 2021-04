Carmat : AG en vue

Crédit photo © Carmat

Carmat , concepteur et développeur du projet de coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 12 mai 2021 (10h) et les modalités de participation et de vote à distance.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'Assemblée générale mixte de Carmat se déroulera à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des personnes pouvant habituellement y assister.

Les actionnaires seront en mesure de suivre la présentation du management et de poser des questions écrites via la plateforme durant la session Questions/Réponses. Il sera répondu oralement aux questions durant l'assemblée. En revanche, le vote par Internet en séance ne sera pas possible.