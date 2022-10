Carmat accélère le rythme après les annonces

(Boursier.com) — Carmat grimpe de 2,4% ce mercredi à 13,59 euros, alors que le concepteur et développeur d'Aeson, le coeur artificiel total le plus avancé au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires de la part de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du Comité de protection des patients (CPP Ile-de-France XI) pour redémarrer l'étude clinique EFICAS.

L'étude portera sur 52 patients éligibles à une transplantation en France et permettra à Carmat de recueillir des données supplémentaires sur l'efficacité et la sécurité de son coeur artificiel, ainsi que des données médico-économiques pour soutenir la proposition de valeur et le remboursement du dispositif, notamment en France.

En vue de ce redémarrage, quatre centres ont suivi des formations de remise à niveau sur le produit et le protocole clinique et sont prêts à recruter les patients (APHP-HU Pitié Salpêtrière, CHRU Lille, CHU Rennes et CHU Strasbourg).

Pour mémoire, Carmat bénéficie d'un financement de 13 millions d'euros du fonds national de l'innovation pour financer partiellement cette étude.

Compte tenu de cette approbation, qui fait suite au feu vert récemment annoncé également pour la reprise des implantations commerciales, Carmat confirme son intention de reprendre les implantations en Europe prochainement et de manière graduelle, en phase avec la reconstitution de ses stocks de prothèses.

"Cette annonce qui intervient rapidement après le feu vert de DEKRA valide la pertinence des mesures correctives appliquées à Aeson" commente Portzamparc qui estime que dans ce contexte, la société confirme son intention de procéder aux premières implantations en Europe prochainement. De quoi viser un cours de 29 euros en restant à l'achat sur le dossier.