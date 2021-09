Carmat : accélère le rythme après les annonces

(Boursier.com) — Carmat monte de plus de 3% ce mercredi à 29,60 euros, alors que le flux de trésorerie d'exploitation a été négatif à 29,4 Millions d'euros au S1. L'augmentation par rapport au 1er semestre 2020 est principalement due à l'augmentation des charges d'exploitation notamment liée à la hausse du rythme de production et à la constitution de stocks pour accompagner le lancement commercial en Europe, et à la préparation des études cliniques EFS et EFICAS.

Carmat dispose d'une visibilité financière jusqu'à mi-2022, sur la base de son business plan actuel et des ressources financières disponibles, notamment :

-la trésorerie au 30 juin 2021 ;

-les 13 ME accordés par l'Etat français pour financer partiellement l'étude EFICAS (ce montant sera perçu sur la durée de l'étude) ;

-le tirage, prévu au 4ème trimestre 2021, de la troisième et dernière tranche de 10 ME du prêt d'un montant total de 30 ME accordé par la Banque Européenne d'Investissement en décembre 2018, les conditions de tirage de cette troisième tranche ayant d'ores et déjà été remplies.

Portzamparc commente : "Un premier semestre marqué par la préparation des premières ventes commerciales d'Aeson et donc par l'augmentation des charges liée à la montée en cadence de la production et la mise en place de la structure commerciale... A ce jour, la société a vendu 6 coeurs, dont 4 en Allemagne, marché cible prioritaire. Carmat prévoit que 12 centres soient commercialement actifs sur ce territoire d'ici la fin de l'année. Nous ne modifions pas nos scénarios en attendant la conférence d'aujourd'hui" commente l'analyste qui vise un cours de 45 euros en restant à l'achat sur le dossier.