Carmat : accélère le rythme

Carmat grimpe de près de 8% à près de 7 euros après avoir annoncé la première implantation de son coeur artificiel Aeson chez un patient souffrant d'une tumeur sur le massif cardiaque. Carmat explique que le patient implanté souffrait d'une tumeur envahissant le massif cardiaque, responsable d'une cardiopathie rythmique et restrictive, échappant au traitement médical standard. Seule une ablation chirurgicale complète du coeur pouvait ainsi être envisagée pour espérer une guérison et c'est dans ce contexte que le coeur artificiel total Aeson a été implanté pour la première fois au monde dans ce type d'indication.

L'implantation a été réalisée à l'Hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson (92) par les équipes du Professeur Julien Guihaire, chirurgien cardiaque et du Professeur Elie Fadel, chirurgien thoracique.

L'implantation a été réalisée dans le cadre de l'étude EFICAS menée par Carmat et visant notamment à recueillir des données supplémentaires sur l'efficacité et la sécurité de son coeur artificiel Aeson, ainsi que des données médico-économiques pour soutenir la proposition de valeur de la prothèse, et tout particulièrement le remboursement du dispositif en France.

8 centres cardiologiques français participent désormais à cette étude qui va inclure au total 52 patients. A date, le recrutement de la première cohorte de 10 patients est terminé et l'étude progresse conformément à l'objectif de finalisation en 2025.

"Une nouvelle qui montre, une nouvelle fois la disruption de la technologie Carmat" commente Portzamparc... "C'est une indication sévère de plus à laquelle Aeson pourrait répondre de manière pérenne. Par ailleurs, avec cette annonce nous apprenons que 10 patients ont été transplantés dans le cadre d'EFICAS soit 9 de plus que lors des résultats semestriels du 26 septembre. Ainsi la dynamique d'implantations semble bien orientée" poursuit l'analyste qui rappelle que la société table sur 4 à 6 ME de CA sur 2023, soit de 20 à 30 implantations. "Pour notre part nous tablons toujours sur 20 implantations (4 ME)" conclut Portzamparc qui vise un cours de 14,5 euros en restant à l'achat sur le dossier.