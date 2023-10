Carmat a présenté ses avancées sur l'étude EFICAS lors des 36èmes Journées de La Pitié

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce avoir présenté ses avancées sur l'étude clinique EFICAS lors de la conférence nationale sur la transplantation cardiaque et pulmonaire et l'assistance circulatoire "36èmes Journées de La Pitié", organisée par l'institut de cardiologie de l'hôpital Pitié Salpêtrière du 18 au 20 octobre 2023 à Paris.

Le Pr. Christian Latrémouille, Directeur des affaires chirurgicales de CARMAT, a fait le point sur les dernières avancées de cette large étude lors d'une session dédiée aux innovations : "7 implantations d'Aeson ont été réalisées dans le cadre de l'étude depuis son initiation dans plusieurs centres français participants. Le rythme de recrutement de l'étude s'est récemment accéléré avec 4 implantations réalisées au cours des 4 dernières semaines. Cette montée en puissance démontre une nouvelle fois la très bonne maîtrise du geste chirurgical pour implanter notre prothèse innovante. La récupération des patients en post-opératoire se passe de manière de plus en plus satisfaisante, ce qui nous rend particulièrement confiants dans les performances d'Aeson(R) et la bonne réalisation de l'étude dont l'achèvement est attendu en 2025. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes participantes pour leur engagement à nos côtés et me réjouis de voir prochainement d'autres centres se joindre à nos efforts visant à proposer au plus grand nombre de patients une alternative efficace à la greffe de coeur."

EFICAS est une étude prospective qui doit inclure 52 patients éligibles à une transplantation, actuellement recrutés au sein d'un réseau de 6 centres cardiologiques français. Elle permettra à CARMAT de recueillir des données supplémentaires sur l'efficacité et la sécurité de son coeur artificiel, ainsi que des données médico-économiques pour soutenir la proposition de valeur de la prothèse, et tout particulièrement le remboursement du dispositif en France.

L'objectif principal de l'étude est la survie à 180 jours après l'implantation du dispositif sans accident vasculaire cérébral invalidant, ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation.

Pr. Lebreton de l'AP-HP Pitié Salpêtrière de Paris, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir implanté un premier patient avec le coeur artificiel total Aeson(R) dans le cadre de l'étude EFICAS. Le patient se rétablit très vite, et la plupart de ses symptômes d'insuffisance cardiaque avancée ont déjà disparu."

Pr. Obadia de l'hôpital Louis Pradel (Hospices Civils de Lyon), investigateur principal de l'étude EFICAS, déclare : "Avec notre deuxième implantation d'Aeson en l'espace d'un mois, nous acquérons rapidement de l'expérience, et nous continuons à être impressionnés par les performances du dispositif. Les équipes de CARMAT sont un réel soutien pour les équipes de l'hôpital, avant, pendant et après chaque implantation."

Pr. Vincentelli, du CHRU de Lille, déclare : "Le coeur Aeson est absolument nécessaire dans l'arsenal thérapeutique contre l'insuffisance cardiaque terminale. Ce coeur artificiel total nous a permis de préparer et d'attendre en sécurité la transplantation cardiaque de jeunes patients qui ne répondaient plus au traitement conventionnel."

Les équipes CARMAT étaient également présentes lors de la 7ème Journée VAD Meeting, organisée par le COFDAC (Coordination francophone pour le développement de l'assistance cardiaque), le 19 octobre 2023. Il s'agissait d'une occasion de présenter le dispositif Aeson aux VAD coordinateurs de France qui jouent un rôle clé dans la prise en charge des patients sous assistance circulatoire.