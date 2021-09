Carlyle : une vente de 6 Mds$ ou une IPO pour Novolex ?

(Boursier.com) — Le Carlyle Group évalue ses options concernant Novolex Holdings. La firme de private equity envisagerait ainsi de céder pour six milliards de dollars ou d'introduire en bourse la société de conditionnement Novolex, rachetée il y a plus de quatre ans. C'est du moins ce que croit savoir l'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Carlyle a sondé des banques à propos d'une revue stratégique de la firme de Caroline du Sud. Les sources de Bloomberg ont demandé à rester anonymes, l'information étant privée. Aucune décision finale n'a été prise, et Carlyle pourrait finalement choisir de conserver l'activité. Carlyle avait acquis Novolex en novembre 2016 auprès de Wind Point Partners et TPG Growth, pour un montant non divulgué.