Carlyle s'associe à Inova

(Boursier.com) — Le Groupe Carlyle, société d'investissement internationale annonce une opération de growth capital avec Inova, éditeur de logiciels pour l'industrie biopharmaceutique, afin d'accélérer la croissance, financer l'innovation et soutenir les initiatives de croissance externe.

Carlyle investit 60 ME et deviendra le principal actionnaire dans le cadre de la transaction, tandis que le Management et l'investisseur historique NextStage AM ont également réinvesti à cette occasion et réaffirment leur fort soutien au groupe.

Basée à Lyon, en France, et disposant de bureaux à New York, Denver et Tokyo, Inova est une plateforme logicielle leader dans l'industrie des sciences de la vie, facilitant les partenariats entre entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. L'entreprise accompagne plus de 150 clients à travers le monde, dont certains des plus grands laboratoires pharmaceutiques, et est à l'avant-garde de la transformation digitale de leur processus de collaboration. Le produit phare d'Inova, "Inova Enterprise", est un outil collaboratif utilisé pour gérer tous les aspects de l'innovation externalisée auprès des laboratoires et des sociétés de biotechnologie, permettant aux clients d'identifier des prospects, de réaliser des transactions, de gérer des alliances ainsi que d'organiser événements virtuels.

Gilles Toulemonde, PDG d'Inova, déclare : "Nous sommes pleinement engagés dans la transformation digitale des partenariats dans le domaine des sciences de la vie. Avec le soutien de Carlyle, nous allons considérablement accélérer notre ambitieux plan de développement et pouvoir exploiter notre plateforme leader sur le marché, sur l'intégralité de la chaîne de valeur, de la recherche initiale de prospects à la gestion des alliances. Nous allons pouvoir également dérouler notre feuille de route en matière d'innovation et d'acquisition de technologies qui complèteront notre vision globale du partenariat biopharmaceutique."

Vladimir Lasocki, co-responsable de Carlyle Europe Technology Partners, déclare : "Nous avons été extrêmement impressionnés par l'équipe d'Inova et le leadership de ses produits. Nous sommes ravis de nous associer à l'entreprise et nous y voyons une formidable opportunité de l'aider à développer sa gamme de produits et d'accélérer son expansion mondiale pour devenir la principale plateforme au service des partenariats, un enjeu au coeur des sciences de la vie. Nous pensons qu'Inova dispose d'importantes opportunités de croissance et nous sommes impatients de mettre à profit notre connaissance stratégique du secteur et notre réseau mondial au moment où l'entreprise entre dans sa prochaine phase de développement."

"La plateforme SaaS développée par Inova a montré toute sa pertinence dans cette année marquée par la crise de la Covid-19 où la collaboration entre les acteurs de l'industrie pharmaceutique n'a jamais été aussi forte et indispensable. Nous sommes ravis de poursuivre notre accompagnement aux cotés de Carlyle et des entrepreneurs pour soutenir cette nouvelle stratégie ambitieuse", ajoute Nicolas Saint-Etienne, Associé de NextStage AM.

Carlyle Europe Technology Partners (CETP) IV, un fonds de 1,4 milliard d'euros qui investit dans des opportunités axées sur la technologie en Europe et aux États-Unis investira en fonds propres. Le partenariat avec Inova représente une autre étape importante pour l'activité de "logiciels verticaux" de CETP, après les récents investissements dans 1E et les sorties de NetMotion Software et Eggplant. L'investissement dans Inova s'inscrit dans le cadre de l'engagement international à long terme de Carlyle dans les secteurs de la santé et de la technologie, dans lesquels la société a investi 39 Mds$ depuis sa création.

Ce nouvel investissement de Nextstage dans la santé intelligente, pour un montant de 6,7 ME, sera réalisé dans le cadre du programme Championnes III. Il s'agit du deuxième investissement de NextStage Championnes III qui est dédié au financement en fonds propres des PME françaises innovantes implantées dans les territoires (notamment dans la santé intelligente, le digital, l'innovation environnementale...) et qui bénéficie du Label Relance.